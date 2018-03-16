Москва предоставит Карелии 11 млрд рублей на развитие федеральных дорог

По теме
Загрузка...
Федеральное дорожное агентство РФ предоставит Карелии 11 млрд рублей на развитие федеральных трасс.
Об этом заявит глава министерства транспорта России Максим Соколов на совещании в правительстве Карелии.
По его словам, в 2018 году в планах федерального дорожного агентства направить порядка 11 млрд рублей в республику на развитие федеральных трасс.
"Мощная сумма, она в несколько раз превосходит объем регионального дорожного фонда", - сказал Соколов.
Он отметил, что за последние годы из региональной собственности в федеральную было принято более 300 км дорог.
По теме
Выбор читателей
09.03.2018, 08:35
15.03.2018, 12:26
14.03.2018, 16:54
14.03.2018, 11:01
11.03.2018, 12:45
Аналитика
15.03.2018 12:06
Политкухня
В ЦИК Карелии обсудили вопросы нарушения избирательного законодательства в соцсетях.
15.03.2018 11:06
14.03.2018 11:01
13.03.2018 11:21
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Комментарии