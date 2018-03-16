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Новости. Экономика
11:47, 16 Марта 2018

Москва предоставит Карелии 11 млрд рублей на развитие федеральных дорог

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Федеральное дорожное агентство РФ предоставит Карелии 11 млрд рублей на развитие федеральных трасс.

Об этом заявит глава министерства транспорта России Максим Соколов на совещании в правительстве Карелии.

По его словам, в 2018 году в планах федерального дорожного агентства направить порядка 11 млрд рублей в республику на развитие федеральных трасс.

"Мощная сумма, она в несколько раз превосходит объем регионального дорожного фонда", - сказал Соколов.

Он отметил, что за последние годы из региональной собственности в федеральную было принято более 300 км дорог.

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