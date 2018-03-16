Москва предоставит Карелии 11 млрд рублей на развитие федеральных дорог

Федеральное дорожное агентство РФ предоставит Карелии 11 млрд рублей на развитие федеральных трасс.

Об этом заявит глава министерства транспорта России Максим Соколов на совещании в правительстве Карелии.

По его словам, в 2018 году в планах федерального дорожного агентства направить порядка 11 млрд рублей в республику на развитие федеральных трасс.

"Мощная сумма, она в несколько раз превосходит объем регионального дорожного фонда", - сказал Соколов.

Он отметил, что за последние годы из региональной собственности в федеральную было принято более 300 км дорог.