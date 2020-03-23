Москва вычеркнула из программы к 100-летию Карелии ряд объектов, по другим перенесены сроки

Федеральные власти продлили на год действие федеральной целевой программы развития Карелии и внесли в нее ряд изменений, согласно которым ввод некоторых объектов перенесен на более поздний срок, а часть проектов закрыта.

Власти опубликовали проект постановления российского правительства "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Документ подписан председателем правительства страны Михаилом Мишустиным. Его текстовая копия имеется в распоряжении редакции.

ФЦП продлена на год и предполагает ряд серьезных изменений для республики. Объем финансирования программы за счет федеральных средств предполагается оставить неизменным: в 2020 - 2021 годах Карелии обещают выделять не более 3 млрд рублей ежегодно.

Однако часть объектов программы не будет введена в эксплуатацию в юбилейный для Карелии год, а на некоторых проектах решено поставить крест.

О каких проектах идет речь, читайте в тексте "Вестей Карелии".