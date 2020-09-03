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Москва выделила Карелии более 33 млн рублей на организацию временной занятости безработных

Новости. Экономика
11:56, 04 Сентября 2020
фото: Управление труда и занятости республики Карелия
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На организацию общественных работ федеральный центр выделил региону более 33 млн рублей, на которые планируется до конца года обеспечить временной работой не менее 600 жителей.

На данный момент к работе уже приступили более 150 человек. Готовность участвовать в мероприятии заявили 140 предприятий Карелии. Об этом сообщает управление труда и занятости республики.

Для потерявших работу жителей региона обеспечивается занятость в сфере  благоустройства, строительства, в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах, в бытовом обслуживании населения и в промышленности.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-04 13:36:24
Да не будет решена проблема с безработицей вот такими полумерами. Пока не возродится промышленность, всё так и будет продолжатся. По каким-то необъяснимым причинам подъём промышленности не является приоритетным направлением политики страны.
Саныч
2020-09-04 12:12:41
Дайте новому метлу, пусть лучше улицы подметает.
новый
2020-09-04 12:11:34
Агрикалчнутые читуны бродского все равно работать не будут. Не приучены и не умеют.
zanoza
2020-09-04 13:31:59
новый, как не умеет работать "мы тут власть".
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