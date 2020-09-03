Москва выделила Карелии более 33 млн рублей на организацию временной занятости безработных

На организацию общественных работ федеральный центр выделил региону более 33 млн рублей, на которые планируется до конца года обеспечить временной работой не менее 600 жителей.

На данный момент к работе уже приступили более 150 человек. Готовность участвовать в мероприятии заявили 140 предприятий Карелии. Об этом сообщает управление труда и занятости республики.

Для потерявших работу жителей региона обеспечивается занятость в сфере благоустройства, строительства, в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах, в бытовом обслуживании населения и в промышленности.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".