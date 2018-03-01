Мост через реку Хелюлянйоки в Карелии собираются отремонтировать к 1 декабря

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Объявлен новый аукцион на ремонт моста через реку Хелюлянйоки на 266 км автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии.
Начальная цена контракта составляет 35,5 млн рублей. Заказчик - ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск ФДА". Заявок ждут до 12 марта, торги состоятся 16 марта. Об этом сообщает агентство строительных новостей "АСНинфо".
Ремонт планируется завершить к 1 декабря. Закупка проводится повторно.
Подробности – по ссылке.
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