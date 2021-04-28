Мост на дороге в Карелии отремонтировали – фуры больше не будут тонуть в грязи на объездной

Завершен ремонт поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец, из-за которого были введены ограничения движения транспорта на автодороге «Вологда — Медвежьегорск».

«После окончания текущего ремонта 28 апреля в 11.00 было открыто движение транспортных средств по автодорожному поворотному мосту, через трассу Беломорско-Балтийского канала, расположенному на км. 607+500м автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск», — сообщили в администрации «Беломорканала».

Ранее срок действия временных ограничений движения транспорта на 606-608 км автодороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск» был продлен до 30 апреля. Причиной тому стало отставание от графика выполнения работ по текущему ремонту поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец.

В связи с затянувшимся ремонтом моста был организован объезд по временной однополосной объездной дороге. Но она оказалась размытой, и в буквальном смысле в грязи там тонули и вязли большегрузы.