Реклама на сайте
Прислать новость
Шесть лет лишения свободы грозит директору управляющей компании в Петрозаводске, где ледяная глыба убила прохожего 7
28.04.2021 14:20
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 8
28.04.2021 11:50
Кандидат в мэры Петрозаводска: «Перевозками должен заниматься город, а не частник, которому главное — получить прибыль» 14
28.04.2021 15:35
Домашняя собака спасла жизнь брошенному в зарослях новорожденному ребенку 3
28.04.2021 19:10
Россия составит список недружественных стран 18
28.04.2021 22:00

Мост на дороге в Карелии отремонтировали – фуры больше не будут тонуть в грязи на объездной

Новости. Общество
10:59, 29 Апреля 2021
фото: © администрация «Беломорканала»
Загрузка...

Завершен ремонт поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец, из-за которого были введены ограничения движения транспорта на автодороге «Вологда — Медвежьегорск».

«После окончания текущего ремонта 28 апреля в 11.00 было открыто движение транспортных средств по автодорожному поворотному мосту, через трассу Беломорско-Балтийского канала, расположенному на км. 607+500м автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск», — сообщили в администрации «Беломорканала».

Ранее срок действия временных ограничений движения транспорта на 606-608 км автодороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск» был продлен до 30 апреля. Причиной тому стало отставание от графика выполнения работ по текущему ремонту поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец.

В связи с затянувшимся ремонтом моста был организован объезд по временной однополосной объездной дороге. Но она оказалась размытой, и в буквальном смысле в грязи там тонули и вязли большегрузы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

28.04.2021 11:50
Политкухня
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 8
Мэрия — это всего лишь инструмент в руках граждан, считает участник конкурса на должность главы Петрозаводска коммунист Андрей Гущин.
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие 4
27.04.2021 16:02
Первомай неотмененный 3
27.04.2021 13:00
«У города должен быть свой характер» 12
27.04.2021 11:50
Ровесник гагаринского полета 6
27.04.2021 08:54
Вся аналитика

Чтиво

27.04.2021 17:01
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»