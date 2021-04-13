Светофор установят на объездной дороге в Карелии, где тонут фуры и образуются семичасовые пробки

Администрация «Беломорканала» предупредила водителей о продлении ограничения движения на трассе Вологда –Медвежьегорск, где ремонтируется мост под Повенцом.

Срок действия временных ограничений движения транспорта на 606-608 км автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск продлевается до 30 апреля. Причина — отставание от графика выполнения работ по текущему ремонту поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец. Об этом сообщает администрация «Беломорканала».

«Объезд участка с временными ограничениями движения транспортных средств будет производиться по временной однополосной объездной дороге со светофорным регулированием. Уважаемые водители, заранее выбирайте маршруты движения и время для проезда данного участка», — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшее воскресенье, 11 апреля, по дороге на Повенец водители стояли в пробке 7 часов. Сутками ранее на объездной дороге у ремонтируемого моста фуры утонули в грязи, движение на трассе «Вологда-Медвежьегорск» в Карелии было парализовано.

Впервые о трудностях передвижения на трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» водители сообщили 1 апреля. Автомобилисты встали в пробку на 6 часов. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.