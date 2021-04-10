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Застрявшие на размытой дороге в Карелии фуры перекрыли движение – водители стоят в пробке 7 часов

Новости. Происшествия
11:38, 11 Апреля 2021
фото: источник - паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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Автомобилисты стоят в пробке уже более 7 часов.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», по дороге на Повенец водители стоят в пробке уже 7 часов.

В минувшую субботу сообщалось, что движение на трассе «Вологда-Медвежьегорск» в Карелии вновь парализовано из-за размытия объездной дороги, сделанной на время ремонта моста в поселке Повенец. Водители прислали  видео, как фуру утонули в грязи.

Напомним, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-11 13:19:51
Друзья мои, а шо вы хотели с объездной дороги, которую сделали на скорую руку :)
Вас бы прапорами в красную армию с таким талантом докапываться до чего угодно :)
Off
2021-04-11 12:51:19
там где правят педроссы - всегда разруха и бездорожье
Бред
2021-04-11 12:32:42
Да уж, даже "послание перенесли", в надежде что к 21-ому, рассосётся всё!?!?!
Сеня
2021-04-11 12:25:50
21 век , Россия . 30 лет правления и дикий ужас хм.
Гость
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