Застрявшие на размытой дороге в Карелии фуры перекрыли движение – водители стоят в пробке 7 часов

Автомобилисты стоят в пробке уже более 7 часов.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», по дороге на Повенец водители стоят в пробке уже 7 часов.

В минувшую субботу сообщалось, что движение на трассе «Вологда-Медвежьегорск» в Карелии вновь парализовано из-за размытия объездной дороги, сделанной на время ремонта моста в поселке Повенец. Водители прислали видео, как фуру утонули в грязи.

Напомним, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.