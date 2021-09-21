Мост на трассе «Кола» разведут из-за яхты «Аквамарин»

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь.

На трассе «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) 1 октября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Представители «РЖД» разведут мост через реку Свирь, расположенный на 236 км. дороги Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти первого октября в период с 11:10 до 13:10. Раведение моста необходимо для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин» с максимальным высотным габаритом 17,2 метра.

Данный мост совмещённый, он предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.