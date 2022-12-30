Мост в центре Петрозаводска закрывается 2 января

Со 2 января движение транспорта и пешеходов по переправе через реку Неглинка на улице Антикайнена будет закрыто.

По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, с наступлением нового года в Петрозаводске стартует капитальный ремонт Путейского моста через реку Неглинку на улице Антикайнена. Работы начнутся завтра – 2 января. С этого дня движение транспорта и пешеходов по переправе будет закрыто. Полностью завершить ремонт планируют в ноябре следующего года, сообщили в администрации города.

Для транспорта будет организован объезд через Первомайский проспект и улицу Анохина. Также движение по Красной улице на участке между улицами Анохина и Антикайнена станет двусторонним. Для подъезда строительной техники будут использовать Ленинградскую и Красную улицы. При движении по улице Анохина в сторону Голиковки нельзя станет повернуть налево на проспект Ленина. Также начнёт действовать запрет остановки транспорта по обеим сторонам улиц Красной (на участке между улицами Анохина и Антикайнена), Анохина (на участке между Красной улицей и проспектом Ленина, кроме парковочного кармана возле ТЦ «Аура») и частично на Первомайском проспекте (на участке между улицами Ленинградской и Анохина). Для повышения пропускной способности перекрестка Первомайского проспекта с улицами Ленинградской и Антикайнена изменится режим работы светофора. Длительность зелёного сигнала при движении по проспекту увеличат. Светофор на пересечении улиц Красной и Антикайнена переведут в режим жёлтого мигания.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.