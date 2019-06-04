Мотогонщики из 5 стран приедут в Карелию на фестиваль по экстремальной езде

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Среди участников мотогонщики из России, Латвии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии и Франции, сообщили в Минспорта Карелии.
С 7 по 9 июня карельский спортивный клуб мототуризма и эндуро "Вектор движения" проводит республиканский фестиваль по экстремальной езде на мотоциклах по пересеченной местности "Шустрая белка-2019".
На мотофестиваль приедут 240 спортсменов из различных уголков России, а также представители Латвии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии и Франции.
Соревнования состоятся на 2-ом километре автодороги по направлению к деревне Киндасово (Пряжинский район).
Подробная информация о фестивале.
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