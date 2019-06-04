Мотогонщики из 5 стран приедут в Карелию на фестиваль по экстремальной езде

Среди участников мотогонщики из России, Латвии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии и Франции, сообщили в Минспорта Карелии.

С 7 по 9 июня карельский спортивный клуб мототуризма и эндуро "Вектор движения" проводит республиканский фестиваль по экстремальной езде на мотоциклах по пересеченной местности "Шустрая белка-2019".

На мотофестиваль приедут 240 спортсменов из различных уголков России, а также представители Латвии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии и Франции.

Соревнования состоятся на 2-ом километре автодороги по направлению к деревне Киндасово (Пряжинский район).

Подробная информация о фестивале.