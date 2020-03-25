Мотоциклист без прав, номеров и шлема гонял по поселку Карелии

Инспекторы ГИБДД отстранили от управления мотоциклиста-нарушителя в Лахденпохском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел 25 марта в поселке Элисенваара Лахденпохского района. Автоинспекторы привлекли к административной ответственности 22-летнего мотоциклиста сразу за четыре нарушения правил дорожного движения. Молодой человек управлял мотоциклом "Иж Планета" без мотошлема. На транспортном средстве отсутствовали регистрационные номера. У мотоциклиста не было полиса ОСАГО. Нарушитель управлял мотоциклом без водительского удостоверения, которого он никогда не получал.

Мотоциклист был отстранен от управления, а мотоцикл помещен на специализированную стоянку.

Ранее мотоциклист столкнулся с "буханкой" в поселке Карелии.