Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Карелии

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В Сортавальском районе столкнулись автомобиль с мотоциклом, один человек пострадал, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В понедельник в 17.15 на 280 км трассы А-121 "Сортавала" произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.
В аварии пострадал мотоциклист.
Для ликвидации происшествия привлекались сотрудники подразделения МЧС Сортавальского района.
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