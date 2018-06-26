Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Карелии

В Сортавальском районе столкнулись автомобиль с мотоциклом, один человек пострадал, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В понедельник в 17.15 на 280 км трассы А-121 "Сортавала" произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

В аварии пострадал мотоциклист.

Для ликвидации происшествия привлекались сотрудники подразделения МЧС Сортавальского района.