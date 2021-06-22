Мотоциклист после жесткого столкновения в Петрозаводске встал и ушел в сторону церкви

В ГИБДД рассказали подробности ночной аварии с участием мотоциклиста.

В пресс-службе ГИБДД уточнили подробности аварии, произошедшей 22 июня в 23.23 на пересечении Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia при повороте с Комсомольского проспекта на набережную Ла-Рошель не предоставил преимущества мотоциклу, двигавшемуся по проспекту во встречном направлении. Скорость мотоцикла уточняется.

Мотоциклист после столкновения смог самостоятельно покинуть место ДТП. По словам очевидцев, он ушел в сторону лютеранской церкви на другом берегу Лососинки. Личность мотоциклиста выясняется. Двухколесный транспорт был отправлен на штрафстоянку. Водитель легковушки — 53-летний мужчина — не пострадал.

Напомним, ночью 22 июня в 23.23 на перекрестке Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель произошла авария с участием мотоциклиста. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».