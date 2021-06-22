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Мотоциклист после жесткого столкновения в Петрозаводске встал и ушел в сторону церкви

Новости. Происшествия
13:02, 23 Июня 2021
фото: © кадр из видео

В ГИБДД рассказали подробности ночной аварии с участием мотоциклиста.

В пресс-службе ГИБДД уточнили подробности аварии, произошедшей 22 июня в 23.23 на пересечении Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia при повороте с Комсомольского проспекта на набережную Ла-Рошель не предоставил преимущества мотоциклу, двигавшемуся по проспекту во встречном направлении. Скорость мотоцикла уточняется.

Мотоциклист после столкновения смог самостоятельно покинуть место ДТП. По словам очевидцев, он ушел в сторону лютеранской церкви на другом берегу Лососинки. Личность мотоциклиста выясняется. Двухколесный транспорт был отправлен на штрафстоянку. Водитель легковушки — 53-летний мужчина — не пострадал.

Напомним, ночью 22 июня в 23.23 на перекрестке Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель произошла авария с участием мотоциклиста. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-23 13:54:11
Там еще штаб армейский, жилые дома и пр. Какой-то восторженный журналист про это ДТП пишет.
"он ушел в сторону лютеранской церкви на другом берегу Лососинки..." Дописал бы уже "по воде"! "И простил водителя легковушки..."
театральный критик
2021-06-23 13:19:02
адвокат скажет, что это не он за рулем был
кир
2021-06-23 13:09:45
Богу лютеранскому поклониться ушел, - сказал кот. Что жив остался. Надо искать, может в шоке был?
Гость
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