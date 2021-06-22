Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Красноармейская мотоцикл врезался в легковой автомобиль, подробности ДТП уточняются.

Ночью 22 июня в 23.23 на перекрестке улицы Красноармейская и набережной Ла-Рошель произошла авария с участием мотоциклиста. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На видео заметно, что легковой автомобиль поворачивал с улицы Красноармейская на набережную Ла-Рошель, когда в него на полном ходу врезался мотоциклист, ехавший по Красноармейской в сторону центра города. От удара мотоциклист вылетел из седла, мотоцикл упал и по инерции прокатился по улице дальше, выбивая снопы искр.

Спустя 20 минут на месте работала «скорая», оказывая помощь участникам ДТП.

Подробности аварии уточняются.