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Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:38, 23 Июня 2021
фото: © кадр из видео

На улице Красноармейская мотоцикл врезался в легковой автомобиль, подробности ДТП уточняются.

Ночью 22 июня в 23.23 на перекрестке улицы Красноармейская и набережной Ла-Рошель произошла авария с участием мотоциклиста. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На видео заметно, что легковой автомобиль поворачивал с улицы Красноармейская на набережную Ла-Рошель, когда в него на полном ходу врезался мотоциклист, ехавший по Красноармейской в сторону центра города. От удара мотоциклист вылетел из седла, мотоцикл упал и по инерции прокатился по улице дальше, выбивая снопы искр.

Спустя 20 минут на месте работала «скорая», оказывая помощь участникам ДТП.

Подробности аварии уточняются.

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Комментарии

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Беня
2021-06-23 10:50:31
Они как комары, их слышно хорошо, а видно плохо :)
Вот надысь было дело: надо перестроиться в другой ряд, посмотрел в зеркало - чисто, включил левую моргалку (в этот момент шото "запердело") и снова посмотрел в зеркало, наверно спустя где-то секунду, а там, чур-меня-чур, ХРУСТ!!! :) в полметре от задней левой двери. Откуда? :) Хорошо баранку крутануть не успел. Сбросил газ, думаю, сейчас его нечистая вперед утащит и я перестроюсь, глядь в зеркало - а его уже НЕТУ :) глядь по всем зеркалам - тоже НЕТУ :) СГИНУЛ, бесовское семя :) На все про все ушло секунд этак пять. Честное слово - даже креститься начал :)
Petrovich
2021-06-23 10:45:40
Эти дристеры всю ночь сегодня гоняли. Смерти ищут.
однозначно
2021-06-23 10:33:04
наверное на работу торопился
кир
2021-06-23 09:48:42
Бедный парень, - пожалел кот. Секунду назад жизнь сияла всеми красками.
Беня
2021-06-23 10:52:13
кир, почему бедный? Байк отнюдь не дешевое развлечение:)
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