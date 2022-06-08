Мотоциклист протаранил выехавший на «встречку» автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием мотоциклиста и внедорожника произошло в субботу вечером в Петрозаводске.

Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.

По их словам, мотоциклист ехал от торгового центра «Лотос Плаза», а пикап — по Университетской улицы. По другой версии, байкер двигался по той же улице навстречу внедорожнику.

«Судя по видео водятел решил радиус поворота значительно сократить», — предположил один из подписчиков.

Обостоятельства и последствия аварии будут установлены после проверки ГИБДД.