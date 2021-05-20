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Мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с автомобилем в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:15, 21 Мая 2021

Во время смены сигнала светофора на проспекте Ленина столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.

В минувший четверг, 20 мая, в 21.50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Транспортные средства двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время мотоциклист двигался в прямом направлении.

Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

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Комментарии

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Горожанин
2021-05-21 09:25:03
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