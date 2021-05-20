Мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с автомобилем в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Во время смены сигнала светофора на проспекте Ленина столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.
В минувший четверг, 20 мая, в 21.50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Транспортные средства двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время мотоциклист двигался в прямом направлении.
Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
Комментарии