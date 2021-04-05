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"Мотоциклисты мешают водителям": в парламенте Карелии поддержали идею увеличить штрафы за шум

Новости. Общество
15:55, 06 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Депутаты парламента Карелии поддержали инициативу об увеличении штрафов для водителей автомобилей, мотоциклов и судов, которые издают шум, превышающий нормативы.

Такое решение было принято сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку. Депутаты проголосовали за проект обращения Белгородской областной Думы к Министерству юстиции Российской Федерации о внесении изменений в административный кодекс.

"Это, в основном, касается мотоциклистов. Мало того, что они, как подснежники, весной появляются, мешают водителям. Второе, что глушители снимают, трещат – шум такой, шумовой фон создают, что вплоть до заболеваний у людей", - заявил депутат Валерий Шоттуев.

В проекте обращения речь идет не только о мотоциклах.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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врунофф
2021-04-06 16:05:50
А кастрюли с дырявыми глушителями шоттуеву не мешают ? Карелия устала от комсомольских вожаков.
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