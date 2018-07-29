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Новости. Общество
13:30, 29 Июля 2018

"Можно я на все это не буду смотреть"

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На музыкальном фестивале Ilosaarirock в Йоэнсуу более 1,5 тыс. человек разделись догола и побежали в воду.

Уже несколько лет подряд организаторы фестиваля приглашают желающих побить мировой рекорд по количеству одновременно купающихся голышом. Забава, конечно, не для слабонервных.

"Можно я на все это не буду смотреть", - сказала подруга и ушла есть бургер.

В прошлом году акция собрала 786 человек, но рекорд не был зафиксирован, так как нудисты провели в воде немного времени. В этом году заплыв также организовали днем в субботу на местном озере, где во время фестиваля можно искупаться или покататься на надувном матрасе. Перед стартом участники разделись и облачились в зеленые шапочки. На счет раз-два-три все в чем мать родила побежали в воду.

По данным организаторов, в необычном заплыве принял участие 1531 человек. В воде они исполнили национальный финский гимн.

Подробнее читайте далее.

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