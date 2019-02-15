Можно ли встретить любовь на работе?

"РКС-Петрозаводск" – группа компаний, объединяющая большое количество мужчин и женщин, целые семейные династии. И, конечно, среди сотрудников "сетей" есть пары, которые нашли друг друга благодаря работе.

В день всех влюбленных хотим рассказать вам историю любви начальника цеха АО "ПКС-Водоканал" Сергея и инженера "ПКС-Водоканал" Татьяны Момот, которые вместе уже семнадцать лет, и воспитывают дочь Дашу.

Татьяна пришла работать оператором ЦМО в коммунальные сети в 2002 году. Сергей уже трудился слесарем на КОС восьмой год, знал все процессы и помогал Татьяне освоиться на новом месте, как старший коллега. Общение сложилось чисто дружеское, наставническое. Поворотным в их отношениях стал новогодний корпоратив. На котором, как говорит Татьяна, "Сергей увидел меня не в робе и с убранными под шапку волосами, а красивую, нарядную, в платье. И обомлел". С тех пор они не расставались, а в 2005 году поженились. Конечно, на свадьбе было много коллег, от которых Сергей и Татьяна не стали ничего скрывать с самого начала отношений.

"Хорошо, когда муж и жена работают в одной сфере, - говорит Татьяна. – есть понимание в профессиональном плане. Можем что-то даже подсказать по работе".

В чем секрет крепкой семьи? "Во взаимном уважении. Важно, чтобы были общие интересы. Важно не только слушать, а слышать близкого человека. Мы всегда вместе, в отпуске, на даче, в гостях. Парадоксально, но мы только на работе не встречаемся: я в офисе, Сергей на канализационных очистных сооружениях. Нам вдвоем не бывает скучно, стараемся выбираться из города, часто путешествуем, дочку с собой берем".

По статистике, 19% россиян находят семейное счастье на работе, и в этом нет ничего удивительного. Потому что большую часть жизни мы проводим именно на ней.

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