890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54

Мраморные скалы и музыкальные шедевры республики Карелия привлекают туристов с Дальнего Востока и Сибири

Новости. Общество
09:03, 21 Июля 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

МТС с помощью технологии Big Data проанализировала активность туристов в дни проведения VI Международного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony и выяснила, из каких уголков России приехали любители музыки.

По данным организаторов фестиваля за два дня горный парк Рускеала посетили более 8 тысяч человек. Специалисты МТС выяснили, что традиционно наибольшее количество гостей прибыло из Петрозаводска, Санкт- Петербурга и Москвы, но также на фестиваль приехали туристы из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска. В целом приток туристов с Дальнего Востока вырос на 13% по сравнению с прошлым годом.

Шедеврами мировой классики под открытым небом в прошедшие выходные наслаждались также жители Новосибирска, Иркутска, Омска и Красноярска. Заметно вырос приток туристов из Калининграда. Многие гости прибыли в Рускеалу заранее, за два дня до начала мероприятия и остались на день позже.

Потребление интернет-трафика в дни проведения фестиваля выросло более, чем на 37% по сравнению со средним показателем по Рускеале в выходные дни туристического сезона. Такое повышение было зафиксировано в пятницу 15 июля и пошло на спад только вечером в субботу, после завершения праздничного салюта в честь закрытия фестиваля. Активнее всего зрители пользовались интернетом в период с 20.00 до 22.00 в первый день мероприятия, когда на площадке собралось максимальное количество гостей, чтобы посмотреть на церемонию открытия с участием Государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

«Туризм в Карелии сегодня признан одной из приоритетных отраслей экономики. По анализу Big Data мы можем увидеть из каких городов приезжают к нам, чем интересуются, какие места посещают. Аналитика различных мероприятий может помочь учесть интересы гостей, оценить эффективность и обосновать привлечение инвестиций, что необходимо для развития туристического потенциала региона», — прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
20.07.2022, 12:00
Руководитель «Союза морских пехотинцев» чуть не утопил 20 детей на Ладоге в Карелии
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.