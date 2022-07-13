Мраморные скалы и музыкальные шедевры республики Карелия привлекают туристов с Дальнего Востока и Сибири

МТС с помощью технологии Big Data проанализировала активность туристов в дни проведения VI Международного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony и выяснила, из каких уголков России приехали любители музыки.

По данным организаторов фестиваля за два дня горный парк Рускеала посетили более 8 тысяч человек. Специалисты МТС выяснили, что традиционно наибольшее количество гостей прибыло из Петрозаводска, Санкт- Петербурга и Москвы, но также на фестиваль приехали туристы из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска. В целом приток туристов с Дальнего Востока вырос на 13% по сравнению с прошлым годом.

Шедеврами мировой классики под открытым небом в прошедшие выходные наслаждались также жители Новосибирска, Иркутска, Омска и Красноярска. Заметно вырос приток туристов из Калининграда. Многие гости прибыли в Рускеалу заранее, за два дня до начала мероприятия и остались на день позже.

Потребление интернет-трафика в дни проведения фестиваля выросло более, чем на 37% по сравнению со средним показателем по Рускеале в выходные дни туристического сезона. Такое повышение было зафиксировано в пятницу 15 июля и пошло на спад только вечером в субботу, после завершения праздничного салюта в честь закрытия фестиваля. Активнее всего зрители пользовались интернетом в период с 20.00 до 22.00 в первый день мероприятия, когда на площадке собралось максимальное количество гостей, чтобы посмотреть на церемонию открытия с участием Государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

«Туризм в Карелии сегодня признан одной из приоритетных отраслей экономики. По анализу Big Data мы можем увидеть из каких городов приезжают к нам, чем интересуются, какие места посещают. Аналитика различных мероприятий может помочь учесть интересы гостей, оценить эффективность и обосновать привлечение инвестиций, что необходимо для развития туристического потенциала региона», — прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин