Мстительный житель Карелии поджег жилой дом с людьми

Соседский конфликт перерос в «горячую» фазу в одной из деревень Кондопожского района, сообщили в МВД Карелии.
По факту поджога дачного дома в Кондопожском районе возбуждено уголовное дело
Информация о пожаре в одной из деревень Кондопожского района поступила в местный отдел МВД. Бдительные соседи вовремя увидели, что горит жилой дом, и вызвали пожарный расчет. Пламя ликвидировали, а из дома были эвакуированы двое пожилых людей.
Полицейские выяснили, что причиной пожара стал поджог, и вскоре выявили подозреваемого. Им оказался 57-летний житель деревни.
Мужчина дал признательные показания. Оказалось, что он давно конфликтовал с соседями и в какой-то момент решил им отомстить — облил угол дома бензином и поджег его.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.
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