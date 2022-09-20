Мстительный житель Карелии поджег жилой дом с людьми

Соседский конфликт перерос в «горячую» фазу в одной из деревень Кондопожского района, сообщили в МВД Карелии.

По факту поджога дачного дома в Кондопожском районе возбуждено уголовное дело

Информация о пожаре в одной из деревень Кондопожского района поступила в местный отдел МВД. Бдительные соседи вовремя увидели, что горит жилой дом, и вызвали пожарный расчет. Пламя ликвидировали, а из дома были эвакуированы двое пожилых людей.

Полицейские выяснили, что причиной пожара стал поджог, и вскоре выявили подозреваемого. Им оказался 57-летний житель деревни.

Мужчина дал признательные показания. Оказалось, что он давно конфликтовал с соседями и в какой-то момент решил им отомстить — облил угол дома бензином и поджег его.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.