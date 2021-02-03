МТС "прокачала" связь на дорогах и в поселках Карелии

В Карелии завершен проект по обеспечению LTE-интернетом республиканских участков федеральных трасс, региональных автодорог и железнодорожных станций республики. Об этом сообщили в МТС.

Использовать весь потенциал онлайн-сервисов теперь могут автолюбители, чей путь пролегает по федеральной трассе Р-21 "Кола", связывающей Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск, а также А-121 "Сортавала" и А-119 "Вологда – Медвежьегорск". Новое покрытие также появилось вдоль региональных автодорог и расположенных вдоль них населенных пунктов. Мобильный LTE-интернет впервые появился в поселках Пийтсиеки и Леппясюрья, находящихся на дороге, связывающей города Суоярви, Питкяранта и Сортавала, а также поселках Новое Юшкозеро и Боровой в Калевальском районе и Кочкома. Новое покрытие от МТС также появилось в селе Ругозеро, поселках Сосновец и Летнереченский, расположенных на дорогах, ведущих от городов Костомукша и Беломорск до федеральной трассы Р-21.

Улучшения также могут заметить абоненты МТС в поселках Кяппесельга Кондопожского района, Ладва-Ветка, Прионежского района, деревне Торосозеро Олонецкого района, а также на станции Кузема Кемского района.

"Качественная и бесперебойная связь и интернет на дорогах – один из показателей безопасности автолюбителей и комфорта в путешествиях, в пути важно не только иметь возможность связаться с экстренными службами, но и иметь доступ ко всему спектру современных сервисов на основе передачи данных, – рассказал директор регионального филиала МТС Александр Кочкин. – Отдельно отмечу, что благодаря нашей работе на трассах жители многих близлежащих населенных пунктов, таких как Пийтсиеки и Леппясюрья, Новое Юшкозеро и Кочкома, впервые получили возможность пользоваться услугами скоростного мобильного интернета, что значительно повышает уровень жизни".

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