МТС запустила в Карелии онлайн-кинотеатр KION (18+)

МТС/Медиа представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС.

Флагманское направление платформы – KION Originals. Это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые доступны только в онлайн-кинотеатре KION. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать, как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут.

Контентное предложение нового онлайн-кинотеатра будет пополнятся благодаря стратегическому партнерству с Первым каналом.

C 20 апреля 2021 года зрителям доступны:

Черная романтическая комедия «Секреты семейной жизни» (18+). Дерзкое драмеди, рассказывающее о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей и возвращает страсть и взаимное притяжение, но также приносит паре непреодолимые проблемы.





Детективная драма «Хрустальный» (18+). Главный герой сериала – Сергей Смирнов, один из лучших охотников на серийных убийц в отделе — вынужден вернуться в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы. Сюжет сериала основан на реальных событиях.





Фильм «Маша» (16+) с Аней Чиповской. Эксклюзивная премьера лучшего дебюта «Кинотавра 2020».

Первый в истории киноиндустрии проект в жаре киносторис — комедия «Афера» (18+). Сериал расскажет о посткарантинной жизни в российской глубинке. По сюжету жители деревни, годами страдающие от нападок маргинальных братьев Поповых, вступают в коллективный сговор и скрывают от них факт окончания режима самоизоляции.





В апреле и мае текущего года KION представит два документальных проекта:

Фильм «Дуров» (16+) Родиона Чепеля. Биография основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Картину представят на конкурсе документального кино 43-го Московского международного кинофестиваля, а после фестивальной премьеры, 24 апреля, будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре KION.

Фильм «Сахаров» (16+) журналиста и документалиста Романа Супера. Главные роли исполнят Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова. Выход документального фильма ожидается 21 мая 2021 года, он приурочен к 100-летию со дня рождения известного ученого и создателя водородной бомбы.

Также в апреле и мае 2021 года KION покажет большие сериалы.

Фото: МТС