Завершился мультконкурс автошколы "Престиж"

Отгремели новогодние салюты, съедены все тазики оливье и подошел к концу мультконкурс автошколы "Престиж" "Возвращение в детство".

Участникам предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся сюжета мультипликационных фильмов. Вопросы были не очень простыми, и, чтобы дать на них ответ, отечественную анимацию предлагалось пересмотреть.



Конкурс носил ярко выраженный некоммерческий характер. По словам директора "Престижа" Жанны Беляевой, конкурс проводился с единственной целью – доставить удовольствие участникам.



Петрозаводчане оказались людьми азартными и с энтузиазмом включились в борьбу. Тем более что призы были очень симпатичными. Как выяснилось – истинные шедевры не тускнеют с годами и по-прежнему способны радовать нас и доставлять сильные эмоции. Вот что пишут участники:



"…Ну а вам, дорогие редакторы группы "Престиж, хочется сказать огромное спасибо за чудесный конкурс, прекрасные призы и возможность вспомнить замечательные мультфильмы, любимые всеми с детства!!!"



"Жалко, что конкурс заканчивается, было очень интересно отвечать на вопросы и заново просматривать мультфильмы нашего детства"



"После просмотра мультика, дочка попросила ещё и книжку Сутеева почитать!"



"Я с таким удовольствием пересмотрела мультфильм, настроение поднялось, спасибо"



Флэшки на 32 гб получили самые активные участники конкурса.

Автошкола "Престиж" поздравляет победительниц Галину Мартинович, Анну Лебедеву и Светлану Шабан.





На правах рекламы