Мультикультурная масленица пройдет на "Добром катке" в Губернаторском парке

В воскресенье, 18 февраля, на "Добром катке" в Губернаторском парке пройдут большие праздничные гуляния с участием национальных общин, проживающих на территории Карелии.

Представители вепсской, марийской, молдавской, украинской, белорусской, грузинской и, конечно, карельской культур порадуют всех гостей зажигательными народными песнями и танцами. А в рамках акции "Родной язык" волонтеры создадут мини-фильм "Зимние впечатления на родном языке" с поздравлениями и пожеланиями от разных народов. Праздник пройдет при поддержке волонтерской организации "Доброцентр 10" и администрации Петрозаводского городского округа.

Центральным событием дня станет благотворительный аукцион фонда "Подари улыбку", где на продажу будет выставлен уникальный лот в виде сувенирной тарелки с изображением и автографом Валентины Терешковой, первой в мире женщины-космонавта. Все вырученные средства будут переданы в благотворительную организацию "Пища жизни", помогающую детям из малообеспеченных семей в поселке Шуя.

Также участники праздничных гуляний смогут совершить необычное виртуальное путешествие по Карелии и ее достопримечательностям – команда юниорского союза "Дорога" развернет на арт-площадке строительство снежных скульптур. Активисты программ "Мы и общество" и "Первый шаг в общество" познакомят гостей праздника с самыми красивыми местами республики и увлечениями ее жителей.

В парке по-прежнему будет работать веревочный городок для проведения скаутских испытаний "Первопроходец" для семьей с детьми от 5 лет. В программе будут представлены разнообразные лесные игры, фотоориентирование, а согреют гостей блины, приготовленные на походной печке.

Ждем вас на ледовом корте каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 до конца февраля 2018 года.