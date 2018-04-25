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Новости. Экономика
13:41, 25 Апреля 2018

Муниципалитеты Карелии лишатся бюджетных кредитов за превышение расходов на чиновников

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Министерство Карелии усилит меры за превышение расходов на чиновников в муниципалитетах республики.

По данным министра финансов Карелии Елены Антошиной, в регионе приняты нормативы на содержание органов местного самоуправления. По итогам 2017 года они оказались превышены в 50 муниципалитетах.

"По результатам мониторинга требований законодательства к органам местного самоуправления применены меры бюджетного принуждения путем сокращения дотаций и субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Но эта сумма несопоставима с суммой превышения. Поэтому в настоящее время у нас, по опыту работы других субъектов России, будут внесены предложения по сокращению на сумму, допущенного превышения", - сказала Елена Антошина на коллегии ведомства.

"В текущем году помимо сокращения суммы дотаций за превышение нормативов, предусмотрены также решения по приостановлению финансовой помощи в виде бюджетных кредитов и возврату задолженностей по ранее предоставленным кредитам", - уточнила министр.

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Комментарии

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йошкин кот
2018-04-25 15:51:20
странно все это! чиновники принимают решение о том, что другие чиновники провинились. и лишают денег бюджеты, оставляя "крайними" - жителей....."денег нет, но вы держитесь" :(
deep
2018-04-25 14:02:18
А как заставить местные бюджеты ежегодно публиковать траты на золотые парашюты и доплаты к пенсиям за счёт местных налогов. Надо бы посмотреть за последние 10 лет, думаю суммы своим ростом могут впечатлить. Местные чинуши все втихаря делают, а Глава региона молчит. Налоги тратят не на общие народные нужды, а на чиновников. Вот вопрос Главе Карелии. Будет ли ответ?
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