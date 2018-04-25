Муниципалитеты Карелии лишатся бюджетных кредитов за превышение расходов на чиновников

Министерство Карелии усилит меры за превышение расходов на чиновников в муниципалитетах республики.

По данным министра финансов Карелии Елены Антошиной, в регионе приняты нормативы на содержание органов местного самоуправления. По итогам 2017 года они оказались превышены в 50 муниципалитетах.

"По результатам мониторинга требований законодательства к органам местного самоуправления применены меры бюджетного принуждения путем сокращения дотаций и субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Но эта сумма несопоставима с суммой превышения. Поэтому в настоящее время у нас, по опыту работы других субъектов России, будут внесены предложения по сокращению на сумму, допущенного превышения", - сказала Елена Антошина на коллегии ведомства.

"В текущем году помимо сокращения суммы дотаций за превышение нормативов, предусмотрены также решения по приостановлению финансовой помощи в виде бюджетных кредитов и возврату задолженностей по ранее предоставленным кредитам", - уточнила министр.