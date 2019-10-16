Муниципалитеты Карелии сократили долги перед банками

Долговые обязательства муниципальных образований Карелии по банковским кредитам с начала года сократились на 131 млн рублей, сообщает Минфин республики.

По состоянию на 1 октября общий объем задолженности муниципалитетов перед банками составил 3,1 млрд рублей.

Одновременно муниципальные образования брали в банках новые кредиты на финансирование дефицита бюджета. Какие муниципалитеты больше всех кредитуются в банках, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".