Муниципалитеты Карелии впервые избавились от дефицита бюджета

Более половины муниципалитетов Карелии в первом полугодии увеличили поступления в казну собственных доходов – вместе с субсидиями это позволило впервые не допустить общего дефицита местных бюджетов.

Собственные доходы увеличили 10 из 18 муниципалитетов Карелии, в том числе, Петрозаводск.

Без учета безвозмездных поступлений из республиканского бюджета муниципальные доходы выросли на 9,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,8 млрд рублей.

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