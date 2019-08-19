Муниципалитеты Карелии впервые избавились от дефицита бюджета

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Более половины муниципалитетов Карелии в первом полугодии увеличили поступления в казну собственных доходов – вместе с субсидиями это позволило впервые не допустить общего дефицита местных бюджетов.
Собственные доходы увеличили 10 из 18 муниципалитетов Карелии, в том числе, Петрозаводск.
Без учета безвозмездных поступлений из республиканского бюджета муниципальные доходы выросли на 9,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,8 млрд рублей.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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