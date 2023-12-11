Муниципалитеты Карелии задолжали региональному центру 3,7 млрд рублей

В Минфине республики подвели итоги управления муниципальным долгом за одиннадцать месяцев года.
В конце года в министерстве финансов республики подвели итоги управления муниципальным долгом за одиннадцать месяцев.
К 1 декабря 2023 года объем долговых обязательств муниципалитетов региона сокращен на 48 млн рублей. Объем задолженности составил 3 млрд 748 млн рублей.
Средняя долговая нагрузка к 1 декабря составила 47% и по сравнению с показателем к 1 января снизилась на четыре процентных пункта.
Долговые обязательства перед бюджетом республики и кредитными организациями муниципальные образования исполнили в срок, просроченная задолженность отсутствует, заявили в Минфине Карелии.
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