Муниципалитеты Карелии задолжали региональному центру 3,7 млрд рублей

В Минфине республики подвели итоги управления муниципальным долгом за одиннадцать месяцев года.

В конце года в министерстве финансов республики подвели итоги управления муниципальным долгом за одиннадцать месяцев.



К 1 декабря 2023 года объем долговых обязательств муниципалитетов региона сокращен на 48 млн рублей. Объем задолженности составил 3 млрд 748 млн рублей.



Средняя долговая нагрузка к 1 декабря составила 47% и по сравнению с показателем к 1 января снизилась на четыре процентных пункта.



Долговые обязательства перед бюджетом республики и кредитными организациями муниципальные образования исполнили в срок, просроченная задолженность отсутствует, заявили в Минфине Карелии.