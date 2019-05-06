Муниципальное предприятие в Карелии задолжало работникам около 3 млн рублей

Следком Карелии проводит проверку.

В период с августа 2018 года по март 2019 года руководство муниципального предприятия в Лоухском районе не выплачивало заработную плату 57 сотрудникам данной организации, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников.

Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 2,8 миллиона рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.