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Новости. Экономика
12:18, 06 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

Муниципальное предприятие в Карелии задолжало работникам около 3 млн рублей

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Следком Карелии проводит проверку.

В период с августа 2018 года по март 2019 года руководство муниципального предприятия в Лоухском районе не выплачивало заработную плату 57 сотрудникам данной организации, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников.

Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 2,8 миллиона рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-06 12:31:22
Эти обстоятельства связаны почти с банкнотным предприятием ООО "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС" ,которое ,в свою очередь, не оплачивает этому Лоухскому муниципальному предприятию и оплатить не может, т.к. у него все расчётные счета заблокированы. Будет ли ООО "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС" объявлено банкротом решается на уровне правительства. Все попытки признать его банкротом через наши самые справедливые суды не увенчались успехом. Не скоро эти 57 сотрудников получат свою заработную плату.
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