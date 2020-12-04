Муниципальные автобусы на севере Карелии нарушают "антивирусное" требование о терминалах оплаты

МУП "Автотранспорт", которое обслуживает регулярные автобусные рейсы в Костомукше, до сих пор не выполнило требование об установке терминалов для бесконтактной оплаты.

Такое требование содержится в распоряжении главы Карелии, где прописаны меры профилактики распространения коронавируса.

По сообщению администрации Костомукши, представители республиканских и местных властей вместе с сотрудниками полиции провели проверку выполнения "коронавирусных" правил и выяснили, что в автобусах нет терминалов.



Проверяющими был составлен протокол в связи с отсутствием возможности для бесконтактной оплаты проезда.



"По информации директора МУП "Автотранспорт", в настоящее время подана повторная заявка в Сбербанк для решения технической части данного вопроса и приобретения переносных кассовых аппаратов для обеспечения возможности оплаты проезда картой", - пояснили в мэрии города.