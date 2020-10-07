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Муниципальных чиновников в Карелии наказали за нарушения при рассмотрении обращений граждан

Новости. Общество
06:40, 08 Октября 2020
фото: pixabay
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Прокуратура Сегежского района Карелии выявила многочисленные нарушения законодательства при рассмотрении обращений граждан специалистами одного из органов местного самоуправления.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

"Администрацией органа местного самоуправления допускались факты нарушения сроков перенаправления обращений граждан в иные уполномоченные органы, а также сроков рассмотрения обращений", - говорится в сообщении.

В адрес главы администрации было направлено представление об устранении нарушений законодательства. В результате 3 должностных лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Кроме того, со всеми сотрудниками администрации проведено учебное занятие в целях дальнейшего недопущения нарушения сроков рассмотрения обращений", - добавили в прокуратуре.

Надзорное ведомство разъяснило, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных органов или должностного лица, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в компетентный орган или компетентному должностному лицу.

 

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