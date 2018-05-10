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Новости. Общество
11:11, 10 Мая 2018

Муниципальный траурный зал возобновил работу в Петрозаводске после ремонта

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В апреле закончился ремонт в траурном зале на ул.Кирова, предназначенном для прощания родных и близких с усопшим, сообщили в мэрии..

По данным властей, с января 2018 стоимость аренды муниципального траурного зала уменьшилась. С прейскурантом предоставляемых услуг можно ознакомиться на сайте ПМУСП "Мемориал".

Время работы траурного зала: будние дни, суббота – с 9.00 до 15.00.

Заказать похоронные услуги и получить консультацию можно у диспетчера по адресу: г.Петрозаводск, ул.Куйбышева, 10 (1 этаж), тел.: (8142) 76-57-69, +79114102050 (пн.-пт. с 9.00 до 18.30, сб.-вс. с 9.00 до 15.00), а также обратившись в офис ПМУСП "Мемориал" на ул.Фрунзе, 9 (пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00).

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