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Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения коронавирусом

Новости. Общество
10:59, 11 Апреля 2020
фото: www.ria.ru
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Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов, сообщил в интервью ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить", - сообщил он.

Михаил Мурашко рассказал, что на сегодняшний день существует много сценариев развития ситуации. Они, по его словам, связаны, в первую очередь, с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса. "Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время", - констатировал он.

Глава Минздрава также добавил, что оценку эффективности предпринимаемых в России мер для борьбы с коронавирусом можно будет дать уже в конце текущей недели. А на нее, по словам Михаила Мурашко, влияет не только показатель прироста заболевших.

"Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это другого порядка меры", - пояснил министр.

Говоря о волнующем всех россиян вопросе, способны ли традиционные имуностимулирующие продукты, такие как чеснок, имбирь и лимон побороть коронавирус, Михаил Мурашко отметил, что уровень иммунитета имеет значение, но лечить вирус необходимо лекарственными препаратами.

"В текущей ситуации уровень иммунитета имеет значение, потому что все основные медицинские разработки ведутся по двум направлениям. Первое - это препараты, которые непосредственно нейтрализуют вирус и блокируют его развитие. Второе - группа препаратов, которые повышают иммунитет. Но ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке. Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов", - подчеркнул глава Минздрава.

Ранее "Столица на Онего" писала, что крестные ходы против коронавируса будут проводиться на Валааме в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мих
2020-04-11 11:38:29
Для иммунитета нужны солнце , свежий воздух и активность . Стресс устроенный властями и СМИ только снижают его , увеличивает заболеваемость в десятки-сотни раз ..
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