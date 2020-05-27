Мурманчанин устроил ДТП в Карелии и напился

ДТП произошло 27 мая в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.30 на 15 км региональной автодороги "Подъезд к п. Хийтола" 52-летний водитель Renault Megane (житель Мурманской области) неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия травмы получила 44-летняя пассажирка (жительница Мурманской области). Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. С полученными ранениями пострадавшая доставлена в лечебное учреждение.

Водитель находился в состоянии опьянения и пояснил, что употребил алкоголь после совершения ДТП.

Проводится проверка.

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