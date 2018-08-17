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Новости. Общество
17:40, 17 Августа 2018

Мусор из Санкт-Петербурга начали свозить в Карелию

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ОНФ в Карелии взял под контроль ситуацию с создающей угрозу здоровью населения свалкой в поселке Пряжа.

В региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка.

По словам жителей Пряжи, в течение последних двух недель неприятный запах от свалки усилился. Если раньше он беспокоил население на окраине поселка, на лыжной трассе с беговой дорожкой, которая проходит непосредственно вблизи полигона, то сейчас бывает трудно дышать и в центре населенного пункта.

"В этом году лето в Карелии выдалось жарким. И, конечно, из-за жары запахи, которые источают свалки, усиливаются, а ветер их далеко разносит. Мы испытали на себе все «ароматы» полигона в Пряже, встретившись с жителями поселка у свалки. Разделяем беспокойство людей, которые считают, что полигон представляет угрозу их здоровью. Взрослые и дети не должны дышать смрадом, а дышат – расстояние от свалки до жилых домов и детского сада составляет менее 1 км", – рассказал член регионального штаба Дмитрий Чебаков.

Состояние полигона, куда ежедневно привозят до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района. В первую очередь они касаются условий размещения и захоронения мусора. В 2016 году свалка горела. Как тогда показала проверка прокуратуры, компания, арендующая землю у поселка Пряжа, при осуществлении своей деятельности по размещению бытовых отходов и эксплуатации свалки не в полной мере соблюдала требования законодательства. Так, на предприятии не был разработан порядок производственного контроля в области обращения с отходами.

"Жители Пряжи видят, как быстро растет в своих размерах полигон. Они не знают, что за отходы сюда свозят из-за пределов Карелии. Опасаются, что помимо ТКО на свалку попадают опасные отходы. И что будет с полигоном, когда его полностью заполнят мусором? Бросят? А люди потом будут этим дышать? Все обращения жителей в надзорные органы результатов пока не дали. Вопросов у населения по-прежнему больше, чем ответов. Будем разбираться", – сказал Чебаков.

Активисты ОНФ в Карелии обратились в прокуратуру республики, природоохранную прокуратуру региона, министерство строительства ЖКХ и энергетики, Росприроднадзор с просьбой провести проверку на полигоне в Пряже.

"Ситуация с данной свалкой должна быть на особом контроле у всех органов власти. Ведь от этого зависит здоровье жителей Пряжинского района. Кроме того, в Пряже ежегодно проводят "Полумарафон Карьяла", приглашая на фестиваль бега спортсменов со всей России. И чем этой осенью будут дышать бегуны?" – подытожил Чебаков.

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Комментарии

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Изя
2018-08-17 18:43:28
И где энта прокуратура РК ? Опять спит или делает вид что не знает . ? А может в рейд собирается...….. в следующем году ?
Саныч
2018-08-17 18:15:14
Большой стимул для бегунов получится: побыстрее и подальше убежать от свалки. Так победим.
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