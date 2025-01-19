Мусор вывезли из переполненных контейнеров в поселке Карелии

Вывоз отходов не удалось осуществить 16 января из-за того, что дорога не была посыпана песком.

В пресс-службе КЭО сообщили, что мусор вывезли с контейнерной площадки в поселке Мийнала в Лахденпохском районе. Организация предоставила нашему изданию фотофиксацию за 19 и 20 января этого года. Вывоз вторсырья из желтого контейнера для РСО осуществляют не реже одного раза в неделю. В следующий раз его сделают 23 января.

«Однако 16 января вывох вывоз мусора осуществить не удалось по причине обледенелых и необработанных песко-соляной смесью подъездных путей, фотофиксацию невозможности проезда прикрепляем», — сообщили в пресс-службе КЭО.

«Обращаем внимание жителей на то, что обязанности всех участников сферы обращения с отходами четко регламентированы. Содержание контейнерной площадки, ежедневный подбор и поддержание порядка, дератизация, ее своевременная расчистка, а также обеспечение возможности проезда спецтехники к КП — обязанность ее балансодержателя», — сообщили в КЭО

Ранее сообщали о том, что жители поселка Мийнала пожаловались на переполненные помойки.