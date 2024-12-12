Мусорная проблема в Кондопоге осталась нерешенной

Ситуация с вывозом мусора в Кондопоге остается критической.

Жители Кондопоги продолжают сталкиваться с проблемой нерегулярного вывоза твердых бытовых отходов (ТКО). Несмотря на обещания регионального оператора, ситуация с вывозом мусора остается крайне напряженной.

Как отметили на странице Кондопожского ММП ЖКХ, согласно утвержденному графику, вывоз мусора из пятиэтажных домов должен осуществляться по четвергам. Но, как показала проверка, проведенная 12 декабря, мусор был вывезен лишь с ограниченного количества домов по ул. Строительной и Заводской. При этом, мусорные контейнеры у ряда девятиэтажных домов переполнены уже с прошлой пятницы.