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Мусорная свалка выросла рядом со Сквером Машиностроителей в Петрозаводске

Новости. Общество
16:23, 27 Ноября 2020
фото: © паблик "Подслушано в ПТЗ"/vk.com/podslushanovptz
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Петрозаводчане жалуются на несанкционированную свалку мусора по улице Советской.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложило фото свалки, которая уже несколько недель "красуется" рядом с контейнерной площадкой в районе дома № 49 по улице Советской.

"Свалка продолжает расти ежедневно и скоро, такими темпами, станет выше находящихся рядом гаражей. "Впечатляющий" вид на эту антисанитарию ежедневно открывается многочисленным жителям, гуляющим в расположенной буквально в 30 метрах от свалки единственной рекреационной зоне поблизости – Сквере Машиностроителей", - пишут авторы фото.

Петрозаводчанине утверждают, что свалка находится на участке земли, ответственность за санитарное состояние которого несет администрация города.

"Администрация же Петрозаводска никаких мер к уборке свалки не принимает, чему весьма рады вальяжно разгуливающие по ней огромные местные крысы!!!" – пишут горожане.

Ранее сообщалось, что подрядчики в Петрозаводске за год убрали 161 стихийную свалку мусора.

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