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Мусорный инвестор пришел в Карелию

Новости. Общество
12:25, 27 Января 2021
фото: © Автоспецтранс
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Компания "МЦЕ Инвест РУС" займется реализацией на территории Карелии проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигона твердых коммунальных отходов.

Проект предполагается реализовать под Петрозаводском, в местечке Орзега.

Эта структура является дочерним предприятием чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл" и в настоящее время ожидает подписания постановления карельского правительства о заключении концессионного соглашения. Документ позволит компании официально войти в проект реализации "мусорной реформы" в регионе. Об этом "Столице на Онего" сообщил гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин.

"В рамках соглашения предполагаются инвестиции в объеме 1,5 миллиардов рублей на строительство современного полигона и мусоросортировочной станции", – пояснил Кванин.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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елпидифор
2021-01-27 15:08:05
Кто к нам только не приходил. Помните: золотоискатели и охотники за алмазами при бывших губернаторах? Они застолбили земельные участки. Теперь "сыщики" молибдена, добыча которого (как и вышеупомянутых сокровищ) без создания многофункционального производства - не рентабельна. Это вам не уголь или торф. что вам скажет любой геолог, но не чиновник. Так, похоже. входят и мусорщики - застолбить территорию для своих целей. Фирма чешская, но лица, извините, русские, что вызывает сомнение...
Горожанин
2021-01-27 14:04:44
Ну все, теперь надо ждать повышения тарифов.
goo
2021-01-27 15:00:49
Горожанин, они уже давно повышены.
Семён
2021-01-27 13:44:46
В Камеди Клаб есть очень хорошая сценка , где Батрутдинов и Харламов изображают передачу Галкина, где он разговаривает с маленькими детьми, берёт у них интервью, вот , приблизительно ,так работают все схемы ,организованные "случайно", не отсюда,а "оттуда"!?!
zanoza
2021-01-27 12:59:33
Пришёл инвестор по специально расчищенной от потенциальных конкурентов дорожке. Это мы уже проходили в 2016 году ,когда появился «надежный и богатый инвестор», в лице эстонского бизнесмена Айво Халлиста ,который купил известное сельхозпредприятие ЗАО «Пряжинское». Единственное оставшееся в Карелии предприятие по производству пушнины. В результате получился в ЗАО "Пряжинское" голодомор и исчезновение миллионов бюджетных средств в неизвестном направлении.
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