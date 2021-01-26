Мусорный инвестор пришел в Карелию

Компания "МЦЕ Инвест РУС" займется реализацией на территории Карелии проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигона твердых коммунальных отходов.

Проект предполагается реализовать под Петрозаводском, в местечке Орзега.

Эта структура является дочерним предприятием чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл" и в настоящее время ожидает подписания постановления карельского правительства о заключении концессионного соглашения. Документ позволит компании официально войти в проект реализации "мусорной реформы" в регионе. Об этом "Столице на Онего" сообщил гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин.

"В рамках соглашения предполагаются инвестиции в объеме 1,5 миллиардов рублей на строительство современного полигона и мусоросортировочной станции", – пояснил Кванин.

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