Что думают экоактивисты о реализации мусорной реформы в регионе.

В новой редакции скорректированного проекта схемы обращения с отходами власти окончательно отказались от мусоросжигания и строительства второго мусорного полигона, а также исключили ввоз отходов из других регионов.

В республике завершается второй этап общественной дискуссии вокруг новой территориальной схемы обращения с отходами. Проект документа, скорректированный с учетом предложений экспертов и жителей региона, прокомментировали карельские общественники.

"Мусоросжигания в Карелии не будет — это самое главное. Мусоросжигание — вообще самый дорогой способ переработки отходов, с этим всё понятно и не нужно тратить бюджетные деньги на это", - заявил эколог Дмитрий Рыбаков.

Мнения других экспертов - в материале "Столицы на Онего".