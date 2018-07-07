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Новости. Общество
14:02, 07 Июля 2018
фото: Фото: ТАСС

Мусульманки Петрозаводска смогли поплавать в бассейне в буркини

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Мусульманкам разрешили посетить бассейн санатория "Марциальные воды" в специальных мусульманских купальниках – буркини, которые запрещены в городских бассейнах.

Как пишут в паблике "Мусульмане Карелии", на днях петрозаводчанкам удалось осуществить свою мечту. Они смогли поплавать в бассейне санатория "Марциальные воды". Согласно правилам, городские бассейны нельзя посещать в специальных мусульманских купальниках – буркини.

"Данное мероприятие, которое вызвало живой интерес у сестер, было организовано по инициативе главврача санатория Рафата Амера. Сколько положительных эмоций: радости, смеха, улыбок и счастья получили не только сестры, но и их дети. Надеемся, что впереди мы еще не раз сможем насладиться плаванием", - пишут в паблике "Мусульмане Петрозаводска", выражая особую благодарность генеральному директору санатория "Марциальные воды".

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