Стало известно, как будет работать бассейн «Акватика» в Петрозаводске в новогодние праздники

1 января жители Петрозаводска смогут поплавать в бассейне только после 14:30.

Водно-спортивный центр «Акватика» опубликовал график работы на новогодние праздники (с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года).

График работы бассейна:

— 31 декабря: с 08:00 до 17:00 (касса до 16:00)

— 1 января: с 14:30 до 20:00 (касса до 19:00)

— 2–8 января: с 10:00 до 21:00 (касса до 20:00)

Тренажерный зал будет закрыт с 30 декабря по 8 января, как и универсальный спортивный зал.

График работы малого, танцевального, оздоровительного залов и оздоровительного центра:

— 1–2 января: выходные дни

— 3–8 января: с 09:00 до 22:00 (касса до 21:00)

Как уточнили в группе ВСЦ, режим работы отдельных зон может меняться, поэтому рекомендуется уточнять информацию перед посещением.