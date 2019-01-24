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Новости. Общество
15:57, 24 Января 2019
фото: © Стоян Васев/ТАСС

Мутко заявил о неэффективном исполнении ФЦП развития Карелии

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Реализация федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии до 2020 года расценивается как удовлетворительная, но отмечается ее недостаточно эффективное исполнение, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко журналистам после совещания о ходе реализации ФЦП по развитию региона.

31 июля 2018 года первый замглавы Минфина России Леонид Горнин на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии назвал катастрофической ситуацию с освоением денег ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". 26 октября 2018 года член Госкомиссии, замсекретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев на совещании в Петрозаводске отметил, что мероприятия программы выполнены всего на 5,4%.

"Задача в том, чтобы регион эффективнее реализовывал программу. Надо сказать, что до 2017 года она очень неэффективно реализовывалась: часто менялись объекты. По 2018 году ситуация стала лучше, освоение средств повысилось, но строительная активность и реализация конкретных объектов пока очень слаба. 2019 год мы только начинаем, но пока нужные нам темпы не набираются. Поэтому можно сказать, что программа пока не совсем удовлетворительно выполняется, не очень эффективна", - сказал Мутко, пишет ТАСС.

Он пояснил, что в 2019 году планируется завершить разработку проектно-сметной документации для объектов, провести экспертизу, определить цену, заключить контракты, и к концу года начать строительство. ФЦП, как отметил вице-премьер включает в себя 66 важных социальных объектов, в числе которых аэропорт в Петрозаводске.

"Мы говорили, что по итогам неисполнения обязательств по контрактам, которые заключал регион, более 200 млн ушли в резервный фонд правительства РФ, по итогам нашей оценки всех обстоятельств при реализации контрактов часть средств может быть возвращена обратно в регион. <…> Уже на следующий год мы планировали выделить в районе 3 млрд, но посмотрим предъявленную готовую проектно-сметную документацию после 15 февраля. Если что-то из этой суммы будет не освоено, они уйдут в резервный фонд и по завершению готовности проектно-сметной документации, мы выделим деньги на начало строительства этих объектов", - добавил вице-премьер.

Он также отметил, что объем финансирования программы пересматривать не планируется.

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Комментарии

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Шкет
2019-01-24 16:58:24

zanoza Может наши чиновники любят работать . Просто глупые они , " приставы " же , что с них взять , ничего не знают и не умеют .
zanoza
2019-01-24 16:40:02
Осваивать деньги -это же нужно работать! А работать чиновники не любят!
Евгений
2019-01-24 16:42:23
zanoza, ну почему же? Любят. Но только в свою выгоду.
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