Музей Карельского фронта откроется накануне Дня Победы

Это подтвердили в Беломорском районе 14 февраля на встрече с участием главы Карелии Артура Парфенчикова, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.
Музей Карельского фронта появится в здании бывшего штаба Карельского фронта. Ранее это историческое здание долгое время пустовало и было в аварийном состоянии. Создание музея было поддержано Госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. В декабре 2017 года эта инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Строительные работы на объекте после всех согласовательных процедур начались в октябре прошлого года. Открытие музея планируется 7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы.
Глава Карелии осмотрел здание музея, которое сейчас проходит реконструкцию. Строительные работы, которые ведет ООО "ТВК-Инжиниринг", идут по графику и к этому времени завершены на треть. В настоящее время на объекте бетонируются опорные столбы под полами на первом этаже, ведется устройство песчаного основания пола, реставрируются фасады здания, ремонтируется кровля, ведутся другие работы.
После завершения реконструкции начнется монтаж музейной экспозиции. Одновременно со строительными работами формируется коллекции создающегося музея в соответствии с концепцией, одобренной общественным советом Национального музея Карелии. Над формированием коллекции работают сотрудники Национального музея Карелии, представители КРОФ "Эстафета поколений", коллекционер, специалист Центра воинской славы Петрозаводска Валерий Лазарев.
В коллекцию музея Карельского фронта войдут экспонаты Национального музея, находки поисковиков. Продолжается поиск и отбор предметов для закупки. Часть музейной экспозиции разместится снаружи, на площадке перед зданием будет стоять военная технику, которую предоставит Министерство обороны РФ, она поступит перед самым открытием музея.
Глава Карелии вместе с представителями компании-подрядчика, республиканских Минкультуры и Минстроя обсудили ход работ и проблемные вопросы, возникшие в ходе реконструкции.
"В 2017 году, когда мы сюда приехали, стоял вопрос о сносе этого здания, – отметил Артур Парфенчиков. – Тогда идея казалась фантастической, а сейчас мы находимся в стадии завершения строительных работ. При этом здесь работает 60 человек, из них две трети – это местные жители".
В рамках проекта реконструкции здания на создание экспозиции были предусмотрены средства в размере 11 млн рублей. Министерство культуры Карелии выделило 5 млн рублей на закупку предметов для Музея Карельского фронта и намерено запросить дополнительную поддержку федерального бюджета в размере 30 млн рублей.
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