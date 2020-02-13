Музей Карельского фронта откроется накануне Дня Победы

Это подтвердили в Беломорском районе 14 февраля на встрече с участием главы Карелии Артура Парфенчикова, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Музей Карельского фронта появится в здании бывшего штаба Карельского фронта. Ранее это историческое здание долгое время пустовало и было в аварийном состоянии. Создание музея было поддержано Госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. В декабре 2017 года эта инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Строительные работы на объекте после всех согласовательных процедур начались в октябре прошлого года. Открытие музея планируется 7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы.

Глава Карелии осмотрел здание музея, которое сейчас проходит реконструкцию. Строительные работы, которые ведет ООО "ТВК-Инжиниринг", идут по графику и к этому времени завершены на треть. В настоящее время на объекте бетонируются опорные столбы под полами на первом этаже, ведется устройство песчаного основания пола, реставрируются фасады здания, ремонтируется кровля, ведутся другие работы.



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После завершения реконструкции начнется монтаж музейной экспозиции. Одновременно со строительными работами формируется коллекции создающегося музея в соответствии с концепцией, одобренной общественным советом Национального музея Карелии. Над формированием коллекции работают сотрудники Национального музея Карелии, представители КРОФ "Эстафета поколений", коллекционер, специалист Центра воинской славы Петрозаводска Валерий Лазарев.



В коллекцию музея Карельского фронта войдут экспонаты Национального музея, находки поисковиков. Продолжается поиск и отбор предметов для закупки. Часть музейной экспозиции разместится снаружи, на площадке перед зданием будет стоять военная технику, которую предоставит Министерство обороны РФ, она поступит перед самым открытием музея.



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Глава Карелии вместе с представителями компании-подрядчика, республиканских Минкультуры и Минстроя обсудили ход работ и проблемные вопросы, возникшие в ходе реконструкции.



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"В 2017 году, когда мы сюда приехали, стоял вопрос о сносе этого здания, – отметил Артур Парфенчиков. – Тогда идея казалась фантастической, а сейчас мы находимся в стадии завершения строительных работ. При этом здесь работает 60 человек, из них две трети – это местные жители".

В рамках проекта реконструкции здания на создание экспозиции были предусмотрены средства в размере 11 млн рублей. Министерство культуры Карелии выделило 5 млн рублей на закупку предметов для Музея Карельского фронта и намерено запросить дополнительную поддержку федерального бюджета в размере 30 млн рублей.



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