Музей Карельского фронта откроется осенью

Открытие музея Карельского фронта в Беломорске перенесли на начало сентября из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила депутат Госдумы от Карелии, член Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия республики Валентина Пивненко, пишет ТАСС.

"Предполагалось открытие музея ко дню республики, 8 июня. Но из-за коронавируса, из-за этих проблем, это будет осенью. Это будет первая декада сентября месяца – так предполагаем", –сказала депутат.

Напомним, Музей откроется в здании бывшего штаба Карельского фронта. Ранее это историческое здание долгое время пустовало и было в аварийном состоянии. Строительные работы на объекте начались в октябре прошлого года. Открытие музея изначально ланировалось 7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы. После сроки переносились. В мае нашему изданию сообщили, что что новый срок ввода в экспликацию объекта федеральной целевой программы к 100-летию республики – 1 августа.