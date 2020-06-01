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Музей Карельского фронта откроется осенью

Новости. Общество
09:40, 02 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
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Открытие музея Карельского фронта в Беломорске перенесли на начало сентября из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила депутат Госдумы от Карелии, член Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия республики Валентина Пивненко, пишет ТАСС.

"Предполагалось открытие музея ко дню республики, 8 июня. Но из-за коронавируса, из-за этих проблем, это будет осенью. Это будет первая декада сентября месяца – так предполагаем", –сказала депутат.

Напомним, Музей откроется в здании бывшего штаба Карельского фронта. Ранее это историческое здание долгое время пустовало и было в аварийном состоянии. Строительные работы на объекте начались в октябре прошлого года. Открытие музея изначально ланировалось 7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы. После сроки переносились. В мае нашему изданию сообщили, что  что новый срок ввода в экспликацию объекта федеральной целевой программы к 100-летию республики – 1 августа.

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