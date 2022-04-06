Музей Карельского фронта расскажет про партизанское движение

В республике открывается временная выставка «В тылу врага: партизанское движение на Карельском фронте».
10 апреля в Музее Карельского фронта открывается временная выставка «В тылу врага: партизанское движение на Карельском фронте». Об этом информирует паблик Нацмузея.
Сообщается, что на выставке будут представлены предметы, документы и фотографии из фондов Национального музея Республики Карелия.
«С помощью малоизвестных документов, фотографий и личных историй выставка „В тылу врага: партизанское движение на Карельском фронте“ рассказывает о судьбе бойцов, воевавших за линией фронта, и позволяет проследить путь человека от первых дней войны до победного парада партизан в Петрозаводске в 1944 году», — говорится в сообщении.
Выставка «В тылу врага» будет работать до 10 октября.
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