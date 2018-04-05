Музей "Кижи" объявляет юбилейный конкурс "Лучший костюм начала XX века"

В рамках подготовки к празднику "Иллюзии Старого города" музей "Кижи" объявляет старт X конкурса "Лучший костюм начала XX века".

Музей приглашает совершить исследование в области моды эпохи 100-летней давности и своими руками создать неповторимый образ! Заявки на участие в конкурсе и приложенные к ним эскизы принимаются до 17 июня.

В 2018 году музейный праздник "Иллюзии Старого города" состоится 30 июня – в День Города Петрозаводска. Любимое петрозаводчанами мероприятие по традиции выступит в качестве своеобразной "машины времени", перенеся гостей в колоритную атмосферу провинциального губернского городка эпохи 100-летней давности. Одна из отличительных черт праздника – обилие костюмированных персонажей. Кого только ни встретишь на улочках квартала исторической застройки в этот день! Зазывалы, чистильщики обуви, гимназистки, гувернантки, мальчишки-газетчики, городовой, полицейские чины, фонарщики, извозчики, солдаты, офицеры, пожарные, уличные торговцы, мещане, крестьяне, столяры, цирюльники, цветочницы, жонглёры, тяжеловесы – и это далеко не полный список! Костюмированные персонажи наполняют старинные улицы жизнью, создавая у гостей праздника ощущение достоверности реконструируемой эпохи.

В большинстве случаев удивительные наряды создаются поистине золотыми руками участников ежегодного конкурса "Лучший костюм начала XX века". Торжественное дефиле участников конкурса – ключевой момент праздника, неизменно собирающий восторженных зрителей. Участие в таком конкурсе – непростое дело, ведь сначала необходимо придумать или выбрать наряд, затем нарисовать эскиз, разгадать способ пошива, найти подходящую ткань и фурнитуру, подобрать аксессуары, сочинить рассказ о конкурсной работе – а главное, найти на всё это время!

В 2018 году конкурс состоится уже в 10-й раз. В связи с юбилейной датой к традиционным конкурсным номинациям (взрослый и детский городской и крестьянский костюм начала XX века) добавлена особенная, праздничная, номинация – "Маскарадный костюм начала XX века". Вот уж где есть простор для портновской фантазии!

Надо заметить, что 100 лет назад в Петрозаводске очень любили маскарады. Устраивались они, как правило, в клубе Общественного собрания и в Коммерческом клубе. Костюмы готовились заблаговременно, "с тщанием и фантазией". Кого только ни представляли: трубочиста, чёрта, "черкеса", русскую боярышню, фламандку, испанку, мавританку, египтянку, тирольку, японку. Были и времена года, и Эльф, и Комета, Велосипед, рыбачка, множество "цветов" и даже… "петрозаводская электростанция"! Владельцы лучших костюмов поощрялись ценными подарками – поддержит эту традицию и музей "Кижи".

Внимательно прочитайте Положение о конкурсе на сайте музея "Кижи", заполните заявку, приложите к ней эскиз работы и приносите или отправляйте в музей "Кижи" до 15 июня!

Номинации конкурса "Лучший костюм начала XX века" в 2018 году:

Повседневный городской костюм начала XX века Детский городской костюм начала XX века Крестьянский костюм начала XX века Детский крестьянский костюм начала XX века Маскарадный костюм начала XX века.

Заявки на участие в конкурсе с приложенными к ним эскизами конкурсных работ принимаются до 15 июня 2018 года в электронном виде по адресу aviamore@rambler.ru или в печатном виде по адресу:

1) Лекционно-выставочный комплекс музея-заповедника "Кижи", ул. Федосовой, 19 (режим работы - ежедневно с 10.00 до 18.00, четверг – с 12.00 до 20.00; оставить у смотрителя).

2) Выставочный зал музея-заповедника "Кижи, пл. Кирова, 10а (режим работы - ежедневно с 10.00 до 18.00; оставить у смотрителя).

Музей приглашает принять участие в конкурсе "Лучший костюм начала XX века" и прикоснуться к великой эпохе!

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