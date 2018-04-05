Музей "Кижи" объявляет юбилейный конкурс "Лучший костюм начала XX века"

По теме
В рамках подготовки к празднику "Иллюзии Старого города" музей "Кижи" объявляет старт X конкурса "Лучший костюм начала XX века".
Музей приглашает совершить исследование в области моды эпохи 100-летней давности и своими руками создать неповторимый образ! Заявки на участие в конкурсе и приложенные к ним эскизы принимаются до 17 июня.
В 2018 году музейный праздник "Иллюзии Старого города" состоится 30 июня – в День Города Петрозаводска. Любимое петрозаводчанами мероприятие по традиции выступит в качестве своеобразной "машины времени", перенеся гостей в колоритную атмосферу провинциального губернского городка эпохи 100-летней давности. Одна из отличительных черт праздника – обилие костюмированных персонажей. Кого только ни встретишь на улочках квартала исторической застройки в этот день! Зазывалы, чистильщики обуви, гимназистки, гувернантки, мальчишки-газетчики, городовой, полицейские чины, фонарщики, извозчики, солдаты, офицеры, пожарные, уличные торговцы, мещане, крестьяне, столяры, цирюльники, цветочницы, жонглёры, тяжеловесы – и это далеко не полный список! Костюмированные персонажи наполняют старинные улицы жизнью, создавая у гостей праздника ощущение достоверности реконструируемой эпохи.
В большинстве случаев удивительные наряды создаются поистине золотыми руками участников ежегодного конкурса "Лучший костюм начала XX века". Торжественное дефиле участников конкурса – ключевой момент праздника, неизменно собирающий восторженных зрителей. Участие в таком конкурсе – непростое дело, ведь сначала необходимо придумать или выбрать наряд, затем нарисовать эскиз, разгадать способ пошива, найти подходящую ткань и фурнитуру, подобрать аксессуары, сочинить рассказ о конкурсной работе – а главное, найти на всё это время!
В 2018 году конкурс состоится уже в 10-й раз. В связи с юбилейной датой к традиционным конкурсным номинациям (взрослый и детский городской и крестьянский костюм начала XX века) добавлена особенная, праздничная, номинация – "Маскарадный костюм начала XX века". Вот уж где есть простор для портновской фантазии!
Надо заметить, что 100 лет назад в Петрозаводске очень любили маскарады. Устраивались они, как правило, в клубе Общественного собрания и в Коммерческом клубе. Костюмы готовились заблаговременно, "с тщанием и фантазией". Кого только ни представляли: трубочиста, чёрта, "черкеса", русскую боярышню, фламандку, испанку, мавританку, египтянку, тирольку, японку. Были и времена года, и Эльф, и Комета, Велосипед, рыбачка, множество "цветов" и даже… "петрозаводская электростанция"! Владельцы лучших костюмов поощрялись ценными подарками – поддержит эту традицию и музей "Кижи".
Внимательно прочитайте Положение о конкурсе на сайте музея "Кижи", заполните заявку, приложите к ней эскиз работы и приносите или отправляйте в музей "Кижи" до 15 июня!
Номинации конкурса "Лучший костюм начала XX века" в 2018 году:
- Повседневный городской костюм начала XX века
- Детский городской костюм начала XX века
- Крестьянский костюм начала XX века
- Детский крестьянский костюм начала XX века
- Маскарадный костюм начала XX века.
Заявки на участие в конкурсе с приложенными к ним эскизами конкурсных работ принимаются до 15 июня 2018 года в электронном виде по адресу aviamore@rambler.ru или в печатном виде по адресу:
1) Лекционно-выставочный комплекс музея-заповедника "Кижи", ул. Федосовой, 19 (режим работы - ежедневно с 10.00 до 18.00, четверг – с 12.00 до 20.00; оставить у смотрителя).
2) Выставочный зал музея-заповедника "Кижи, пл. Кирова, 10а (режим работы - ежедневно с 10.00 до 18.00; оставить у смотрителя).
Музей приглашает принять участие в конкурсе "Лучший костюм начала XX века" и прикоснуться к великой эпохе!
На правах рекламы
Комментарии