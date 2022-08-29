Музей «Кижи» перенес праздник 1 сентября с острова на свои площадки в Петрозаводск

Запланированный 1 сентября на острове Кижи праздник для школьников пройдет в Петрозаводске.

Строптивая и переменчивая карельская погода внесла свои коррективы в планы музея-заповедника «Кижи». Праздник, запланированный 1 сентября на острове Кижи, перенесли в Петрозаводск. Здесь ребята смогут бесплатно посмотреть сразу 6 выставок. Об этом сообщается в официальном паблике музея.

Так, в выставочном зале на пл. Кирова, 10-а последний день будут открыты двери на выставку «Огненный гаджет»! В инфорцентре школьников ждет выставка «Синяя птица Севера». Экскурсии и виртуальное путешествие над островом Кижи в 3-Д очках доступны по Пушкинской карте.Время работы залов на пл. Кирова, 10-а: с 10:00 до 18:00.

В Детском музейном центре на ул. Федосовой, 19 в 15:00 состоится открытие новой выставки «Скоро сказка сказывается». Также с 15:00 до 18:00 ребята смогут познакомиться с мультимедийной выставкой «Кижи. Медиапространство», а в музейном дворике прогуляться по открытым экспозициям «Образы старого города» и «Кузнечное мастерство».

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