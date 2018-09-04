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Новости. Общество
12:54, 04 Сентября 2018

Музей "Кижи" получил сертификат качества от сайта для путешественников

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"TripAdvisor", ведущий портал о путешествиях в мире, вручил музею-заповеднику "Кижи" сертификат качества за получение высоких оценок от путешественников на протяжении 5 лет.

Это уже не первая награда музея от сайта "TripAdvisor": несколько лет подряд музей "Кижи" входил в десятку лучших музеев России по версии портала, наряду с Эрмитажем, Третьяковской галереей и Оружейной палатой.  Награды "Traveler’s Choice" присуждаются наиболее популярным туристическим объектам на основании отзывов путешественников.

Каждый месяц миллионы пользователей посещают сайт "TripAdvisor" для сбора информации и планирования своих поездок.

В 2000 году Стивен Кауфер, выпускник Гарварда по специальности "информатика", основал сайт "TripAdvisor", который за 18 лет стал крупнейшим порталом о путешествиях в мире. Сейчас TripAdvisor, Inc. – публичная компания, работающая в 45 странах на 28 языках. У сайта 315 миллионов уникальных пользователей ежемесячно, в компании более 2800 сотрудников. Идея создания сервиса, который бы позволял путешественникам выбирать гостиницу, читая отзывы клиентов, принадлежит жене Кауфера.

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